La Pistoiese ha ufficializzato due novità nell’organigramma dirigenziale: la nomina di Maurizio Turci a vicepresidente e il termine della collaborazione con Giampaolo Pazzini. Il prim prende il posto di Giovanni Trombetta, che si è dimesso dal ruolo di consigliere e vicepresidente esecutivo. In realtà la figura di Trombetta aveva ricoperto un ruolo importante nelle primissime fasi di vita della nuova Fc Pistoiese, ma già da diverso tempo era ai margini del club. "Giovanni è stato importante – ha commentato Iorio – per l’aiuto dato alla nascita della società e per il suo contributo di esperienza e relazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pistoiese: il riassetto. Dentro Turci, Pazzini out