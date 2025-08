Pisa Sporting Club | bene la prima con l' Empoli si attende Cuadrado

Il Pisa Sporting Club procede nella preparazione della prossima stagione di Serie A. Mentre è in corso la campagna abbonamenti con l'azzeccatissimo motto di "Un si vede l'ora!", allo Stadio Castellani di Empoli il 30 luglio scorso si è tenuta l'amichevole che ha visto i nerazzurri opposti ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Pisa-Cremonese 2-1 | Noi amiamo solo te: il nostro Pisa Sporting Club - Signore e signori: il Pisa. Anche nella serata conclusiva della stagione i nerazzurri si esibiscono in una partita densa di ritmo, agonismo, verticalità , concretezza.

Il Pisa Sporting Club premiato in Sala delle Baleari per la promozione in serie A - Cerimonia di premiazione questa mattina, lunedì 12 maggio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, del Pisa Sporting Club da parte del sindaco Michele Conti, per la promozione in Serie A.

Pisa Sporting Club: la visione di Corrado per il futuro tra investimenti e Serie A - Prima i pilastri attorno ai quali gettare le fondamenta, poi la costruzione del palazzo con una peculiarità : non c’è un livello di piani prestabilito da raggiungere, lo sviluppo della struttura va di pari passo con l’evoluzione dei progetti sportivi e finanziari.

Definito il calendario delle amichevoli che il Pisa Sporting Club sosterrà durante la preparazione precampionato : oltre alle tre gare da disputare nel corso del ritiro di Morgex ci sarà pure un test match contro l'Empoli FC prima della tournée in Germania di inizi

Al Castellani vince il Pisa 3-2: nerazzurri avanti con Akinsamiro e Tourè, poi la doppietta di Shpendi prima della rete di Meister #EmpoliPisa #FriendlyMatch #PreSeason

Pisa Sporting Club: bene la prima con l'Empoli, si attende Cuadrado - Mentre è in corso la campagna abbonamenti con l'azzeccatissimo motto di "Un si vede l'ora!

Empoli-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Pisa (mercoledì 30 luglio 2025 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara amichevole pre-