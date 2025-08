Pisa sogna in grande | Cuadrado vicino Aebischer nel mirino

PISA – La promozione in Serie A è solo il punto di partenza. Il Pisa Sporting Club guarda giĂ al futuro e muove i primi, convinti passi sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra pronta a reggere l’urto del massimo campionato. Il primo grande colpo è quasi realtĂ : Juan Cuadrado è a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. L’esterno colombiano, 37 anni, è pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra di Alberto Gilardino. Dopo aver concluso il suo contratto con l’Atalanta il 30 giugno. Cuadrado firmerĂ un contratto annuale fino al 30 giugno 2026. Nonostante l’etĂ , resta un giocatore di grande impatto: 62 assist totali in Serie A, secondo solo a Paulo Dybala tra gli attuali giocatori in attivitĂ . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: pisa - cuadrado - sogna - vicino

Pisa, colpo a sorpresa: fatta per Cuadrado - PISA, 31 LUGLIO – Juan Cuadrado sarà un nuovo calciatore del Pisa. Colpo a sorpresa, condotto in gran segreto da parte del direttore generale Giovanni Corrado (nel giorno del suo compleanno), del direttore sportivo Vaira, condotto assieme all’agente del calciatore Lucci.

Calciomercato Pisa, Cuadrado ha firmato con i nerazzurri! Un vero e proprio colpo a sorpresa - Calciomercato Pisa: colpo a sorpresa, arriva Juan Cuadrado. Ecco la situazione attuale Il calciomercato Pisa si infiamma con un’operazione destinata a far parlare a lungo: Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club.

Tuttosport – Cuadrado, colpo a sorpresa del Pisa! Nuova stagione e altra maglia per l’ex Juve - 2025-07-31 19:15:00 Flash news da Tuttosport: Non solo le big, anche le neopromosse si fanno sentire sul mercato e questa volta è il turno del Pisa.

Nzola vicino, preso a sorpresa Cuadrado; Nzola vicino, preso a sorpresa Cuadrado; Il Pisa fa Cuadrado: preso il 37enne. Il colombiano firmerĂ per un anno.

Cuadrado, il Pisa sarà la settima maglia in Serie A: il record di Santana è vicino - STRANIERI D’ITALIA Cuadrado, il Pisa sarà la settima maglia in Serie A: il record di Santana è vicino Terza maglia nerazzurra e settima in Italia per il colombiano, ma tra gli stranieri non è il primo ... Scrive informazione.it

Juan Cuadrado verso il Pisa: in quante squadre italiane ha giocato - Juan Cudrado verso il Pisa: per il colombiano si prospetta una nuova avventura con un club italiano, l'ennesimo Il colombiano Juan Cuadrado si prepara a diventare un nuovo giocatore del Pisa, in un'op ... Segnala calciomercato.com