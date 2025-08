Pisa scatenato sul mercato fatta anche per Aebischer

Pisa, 1 agosto 2025 – Dopo Cuadrado, ecco Aebischer. Un Pisa attivissimo sul mercato nelle ultime ore. Dopo la chiusura per il colombiano (che lunedì svolgerà le visite mediche), nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra è riuscita a raggiungere l’accordo con il Bologna per il trasferimento del centrocampista svizzero. Un innesto importante, quello del centrocampista classe 1997, titolare nella nazionale svizzera nell’ultimo Europeo, che in carriera vanta 94 presenze in Serie A, avendo vinto l’ultima Coppa Italia (in un palmares che vede anche cinque trofei conquistati in patria con lo Young Boys). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa scatenato sul mercato, fatta anche per Aebischer

In questa notizia si parla di: pisa - mercato - aebischer - scatenato

Sassuolo, Pisa e Cremonese: i primi nomi di mercato per le neopromosse in Serie A - Sassuolo, Pisa e Cremonese sono le tre squadre neopromosse in Serie A per il campionato 2025/2026. Chi sale dalla Serie B è chiamato a condurre.

Il Pisa accelera sul mercato: preso Denoon, più vicino Vignolo - La settimana nerazzurra inizia con un colpo chiuso e un altro in dirittura d'arrivo sul mercato. Un po' a sorpresa, dopo che per diversi giorni erano circolati i nomi del tedesco Siebert e dell'argentino Troilo (per i quali, peraltro, il Pisa ha effettivamente formulato due proposte di acquisto.

Da Simeone ad Akinsanmiro: le ultime di mercato del Pisa del 17 luglio - Pisa, 17 luglio 2025 – Sono ore, giornate caldissime quelle attorno al Pisa per quanto riguarda il calciomercato.

Pisa scatenato sul mercato, fatta anche per Aebischer; Pisa scatenato, colpo dal Bologna per difendere la Serie A.

Pisa scatenato sul mercato, fatta anche per Aebischer - Dopo la chiusura per il colombiano (che lunedì svolgerà le visite mediche), nelle ultime ore la ... msn.com scrive

Pisa scatenato, colpo dal Bologna per difendere la Serie A - Conquistata la Serie A con il secondo posto in Serie B, il Pisa è al lavoro per cercare di mantenere la categoria ... Come scrive seriebnews.com