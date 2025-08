Pisa investe sugli studenti | trasporto urbano agevolato anche per Normale e Sant’Anna

PISA – Una buona notizia per migliaia di studenti pisani: l’accordo per gli abbonamenti autobus a prezzi scontati è stato rinnovato e potenziato. La convenzione, che ora include anche la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna, resterĂ in vigore fino al 31 luglio 2026. Il rinnovo nasce da un ascolto concreto delle esigenze espresse da famiglie e studenti, spesso in difficoltĂ nel gestire la mobilitĂ urbana. PiĂą inclusione e flessibilitĂ : abbonamenti per tutti. Tra le novitĂ principali, l’introduzione di abbonamenti annuali e la rimozione del limite d’etĂ dei 26 anni. Quest’ultima modifica è particolarmente importante perchĂ© permette anche agli studenti fuori corso di accedere agli sconti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it