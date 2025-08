La professionalità di una squadra di vigilantes privati combinata a una rete di contatti e relazioni sul territorio ha permesso all'avvocato statunitense Harley Lewin, noto in tutto il mondo per aver rappresentato alcune delle principali icone dello spettacolo e della moda, di risolvere una disavventura dopo un breve soggiorno di vacanza in Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: avvocato delle star perde passaporti e chiede aiuto a Bocelli