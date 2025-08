Piracy Shield la piattaforma nazionale antipirateria ora deve oscurare anche film musica e serie tv pirata

Lo strumento voluto in Italia per il blocco automatico dei contenuti pirata potrĂ agire entro 30 minuti anche su cinema e musica, nonostante le critiche dell'Unione europea sulla compatibilitĂ con le sue regole. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Piracy Shield, la piattaforma nazionale antipirateria, ora deve oscurare anche film, musica e serie tv pirata

La storia vera di Mixed by Erry: dai bassi di Forcella a imperatori della musica pirata - Dalle cassette registrate in uno sgabuzzino all'impero che ha sfidato l'industria discografica: la storia dei fratelli Frattasio, che per passione inventarono la piĂą grande rete di pirateria musicale d'Italia, diventando eroi popolari prima di pagare il prezzo della loro ambizione.

