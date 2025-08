Piove di Sacco colpito con un pugno da un minorenne | gravissimo 71enne

L'anziano è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono considerate critiche.

"Rischio zanzare". Incontro pubblico a Piove di Sacco - Si rinnova l'appuntamento con gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) sul rischio malattie trasmesse da zanzare.

Gli appuntamenti del Festival biblico a Padova, Este, Carceri e Piove di Sacco - Otto gli appuntamenti in programma venerdì 23 maggio 2025 nell’ambito del Festival biblico a Padova e provincia.

Insulti su Facebook ai carabinieri che lo avevano ripreso in strada, 60enne nei guai a Piove di Sacco - Un 60enne di Piove di Sacco denunciato per oltraggio e diffamazione dopo un post offensivo su Facebook contro i Carabinieri.

Piove di Sacco, chiede ai ragazzi di abbassare la voce: grave 71enne colpito al volto da un minore. L'episodio è accaduto mercoledì sera. Prima gli insulti, poi il pugno sferrato da un 16enne. L'uomo è caduto a terra e ha battuto la testa.. Vai su X

