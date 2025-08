Pioggia in città e in provincia allagato il sottopasso di Colognola | code sull’asse

La pioggia che cade sin dalle prime ore della giornata di venerdì 1 agosto ha causato disagi in mattinata, soprattutto alla circolazione delle auto. Sull'asse interurbano si registra infatti traffico intenso a causa dell' allagamento del sottopasso di Colognola, con lunghe code che si sono inevitabilmente formate in zona in entrambi i sensi di marcia. Le conseguenze si sono espanse anche a tutte le strade limitrofe, con la pioggia che ha rallentato il passaggio dei mezzi. Intorno alle 10 sono state segnalate anche scrosci di grandine in città, mentre il vento ha dato tregua rispetto agli ultimi fenomeni.

In questa notizia si parla di: pioggia - città - sottopasso - colognola

