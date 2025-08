Pioggia e temporali da domani è allerta gialla a Parma

Allerta gialla per pioggia e temporali a Parma e provincia valida dalle 24 del 2 agosto fino alle 24 del giorno dopo.Per la giornata di domani, sabato 2 agosto, sui rilievi centro-occidentali sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità e rapidità di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: temporali - pioggia - allerta - gialla

Pioggia e temporali forti, allerta gialla nel Parmense - Allerta gialla nel Parmense valida dalle 12 del 12 maggio fino alle 24 del 14 maggio. L'allerta è per i temporali previsti nella seconda parte della giornata di lunedì 12 maggio: sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.

Arriva la pioggia, previsti "forti temporali con possibili danni": scatta una allerta meteo 'gialla' - Rischio temporali nelle prossime ore, a dispetto di un inizio di settimana caldo e soleggiato. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla specificando che "nella seconda parte della giornata di lunedì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali.

Previsioni meteo Lombardia: torna il sole, poi ancora pioggia a temporali. Ecco quando arriva l’estate - Milano, 10 maggio 2025 – Sembra novembre, ma siamo a maggio. Dopo l’illusione di fine aprile, dove sembrava che l ’estate  fosse arrivata, un ’ondata di maltempo ha stravolto tutto: i programmi per il lunghissimo ponte – iniziato a Pasqua e terminato dopo la Festa dei Lavoratori -, il cambio stagione nell’armadio e un po’ anche l’umore.

Prorogata a domani l’allerta meteo gialla nelle Marche per criticità idraulica e temporali. Attesi ancora pioggia intensa, vento forte e mareggiate. Vai su Facebook

METEO, ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI, CON GRANDINATE E VENTO FORTE, SUL TERRITORIO VENETO FINO A DOMANI https://irog.it/?p=18610 @RegioneVeneto #veneto #meteo #meteoveneto #protezionecivile #Cronaca #sicurezza #pioggia #gr Vai su X

Pioggia e temporali, da domani è allerta gialla a Parma; Rovesci e temporali in arrivo: scatta l'allerta gialla; Maltempo a Milano, è di nuovo allerta gialla: pioggia e temporali nel primo weekend di agosto.

Meteo, allerta gialla per maltempo il 2 agosto in Italia: le regioni a rischio - Torna il maltempo in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla per piogge e temporali il 2 agosto 2025 in Italia. Si legge su meteo.it

Meteo Liguria, sabato con allerta gialla per temporali. Previsioni - E per sabato scatta l’allerta meteo gialla per temporali: sul Centro e sul Levante della ... Lo riporta ilsecoloxix.it