Pino Musolino nuovo amministratore delegato di Alilauro

Cambio ai vertici della compagnia Alilauro, capofila del Gruppo Lauro, impegnata nel settore dei collegamenti marittimi: è stato nominato un nuovo amministratore delegato, Pino Musolino, già presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Da febbraio 2023 Musolino è presidente di MedPorts, l’associazione che rappresenta i porti mediterranei europei, nordafricani e mediorientali. Nato a Venezia, laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna specializzandosi in Diritto della Navigazione, master in International Commercial and Maritime Law alla University of Wales, vanta una più che ventennale esperienza nell’ambito dello shipping internazionale, avendo lavorato a lungo ad Anversa e a Singapore, sia in studi privati di consulenza e servizi che in-house per compagnie di navigazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it