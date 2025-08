Pinko | 370mila verifiche NFC sulle Love Bag

Nel 2024 Pinko ha registrato 370.000 verifiche NFC sulle Love Bag. Nel 2025 +10% e nuovi servizi per autenticare e proteggere i prodotti iconici. FIDENZA – Dopo l’introduzione della tecnologia NFC nel 2024, Pinko – unico marchio italiano nel segmento entry to luxury a integrare un tag crittografico all’interno dei suoi prodotti – rafforza la strategia di contrasto alla contraffazione della sua iconica Love Bag. Nel 2024 la tecnologia ha registrato 370.000 interazioni totali, con un aumento del 10% nei primi sei mesi del 2025: un successo che ha spinto il brand a rafforzare ulteriormente le forme di controllo e supporto a tutela delle proprie clienti, permettendo di verificare in qualsiasi momento e condizione l’autenticità del prodotto acquistato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

