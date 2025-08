Pininfarina celebra 95 anni al Pebble Beach Concours d’Elegance 2025

(Adnkronos) – Nel 2025 Pininfarina sarĂ protagonista al celebre Pebble Beach Concours d’Elegance, in California, in occasione del suo 95° anniversario. L’evento statunitense, tra i piĂą esclusivi al mondo dedicati all’eleganza automobilistica, ha istituito per l’occasione un riconoscimento inedito: il Pininfarina Trophy. Questo nuovo premio sarĂ attribuito alla vettura che meglio rappresenta quasi un secolo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it