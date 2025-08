Pilota si sente male sull’aereo lo soccorre il medico del Perugia calcio

Pilota colto da malore sul volo Buenos Aires-Roma, il medico del Perugia lo soccorre ma l'aereo (con la squadra a bordo) torna indietro - PERUGIA - Un bel po' di paura e qualche ora di ritardo nel volo della Aerolineas Argentinas di rientro del Perugia dal ritiro precampionato ad Ezeiza, in Argentina.

Il pilota si sente male durante un volo transatlantico: a bordo c’è il Perugia, il medico della squadra interviene in cabina ed evita il peggio - Qualche ora di ritardo, ma soprattutto tanta paura. Disavventura per la squadra di calcio del Perugia, club di Serie C che per il ritiro precampionato aveva scelto l’Argentina.

