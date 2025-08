Pii e la nuova biblioteca | I locali di Piazza Unità dei Popoli sono adeguati

Il sindaco di Colle Piero Pii torna a parlare della biblioteca e lo fa in consiglio comunale, "abbiamo verificato che nei locali nei pressi di Piazza Unità dei Popoli sono rispettate tutte le funzioni di una biblioteca, come era previsto nell’area della Vulcania". In consiglio comunale il primo cittadino ha affermato che il comune di Colle ha ricevuto due proposte da parte di privati rispetto all’avviso pubblico fatto nei precedenti mesi dall’ente per verificare se dei proprietari avessero avuto a disposizione dei luoghi idonei per realizzare la biblioteca. "Spendiamo 37mila euro all’anno circa per l’affitto di un locale che, rispetto alle nostre esigenze, non è più idoneo – afferma il sindaco di Colle Piero Pii –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

