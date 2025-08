Pierre Casiraghi trionfa all’Admiral’s Cup | l’orgoglio di Beatrice Borromeo

Pierre Casiraghi trionfa in una delle imprese più difficili mai affrontate: l’ Admiral’s Cup, considerata una delle regate più pericolose e impegnative al mondo. La vittoria di Pierre Casiraghi all’ Admiral’s Cup. Al comando del team Malizia, a bordo del Carkeek 40 Jolt 6, Pierre Casiraghi  ha tagliato per primo il traguardo tra i festeggiamenti dello Yacht Club di Monaco, di cui è vicepresidente, classificandosi primo dopo lunghi giorni di navigazione nel Solent, il braccio di mare che separa l’ Isola di Wight, sede di partenza della regata, alla terraferma della Gran Bretagna. Un’impresa molto significativa per il figlio minore di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, che ha perso il padre, grande appassionato di vela e mare, a soli due anni proprio per un incidente durante i campionati del mondo offshore di Montecarlo. 🔗 Leggi su Amica.it

