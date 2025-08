Pienone a Pesaro per i 140 anni Oltre mille persone per la festa | È una vera storia d’amore

Oltre mille persone. Trecento sedute, tante altre in piedi e in sella alla propria bicicletta. Perché Pesaro, "una donna intelligente", ha anche quel fascino di pedalare sempre. Per poi fermarsi solo quando conta. È stato il caso di mercoledì sera quando i pesaresi e il Resto del Carlino, nell’anno del centoquarantesimo anniversario dalla prima pubblicazione, si sono riuniti in piazzale della Libertà. La Palla di Pomodoro – opera del grande Arnaldo, deceduto poco più di un mese fa – come sfondo, la voglia di stare insieme e ripercorrere una storia che in città va avanti con la redazione locale dal 1947. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pienone a Pesaro per i 140 anni. Oltre mille persone per la festa: "È una vera storia d’amore"

In questa notizia si parla di: pesaro - oltre - mille - persone

Il mondo del credito: "Sociale, sport, cultura. Banca di Pesaro va ben oltre la finanza" - Da sempre supporta il "Carlino" per il Campionato di giornalismo degli studenti delle medie inferiori della provincia, da sempre affianca il giornale per gli studenti delle scuole superiori del Premio Nonni, ore è anche mecenate col Quartetto di sassofonisti del Conservatorio "Rossini" che si esibiranno il prossimo 30 luglio per i 140 anni del giornale.

Matteo Ricci sarà interrogato il 30 luglio nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi a Pesaro. Il candidato del centrosinistra alle regionali va avanti... Vai su Facebook

Pienone a Pesaro per i 140 anni. Oltre mille persone per la festa: È una vera storia d’amore; Oltre mille con Matteo Ricci alla cena elettorale a Pesaro; Giovani in Crescendo.

Indagine Pesaro, interrogatorio Ricci in corso da oltre due ore - E' in corso ormai da quasi due ore e mezzo l'interrogatorio dell'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, davanti alla pm Maria Letizia Fucci, nell'ambito dell'indagine per corruzione sugli affidamenti del ... Si legge su msn.com

Ricci, l’ora della verità: faccia a faccia col pm. Conte: “Vediamo cosa dice” - Il candidato alle Regionali del centrosinistra: “Spiegherò la mia estraneità”. Secondo msn.com