Castelletto di Branduzzo (Pavia), 1 agosto – Meno di un metro e mezzo di lunghezza, ma capaci di scatenare adrenalina pura. Da domani al 9 agosto il lago Azzurro di Castelletto di Branduzzo (PV) ospita il campionato mondiale di motonautica radiocomandata a motore a scoppio, evento ufficiale inserito nel calendario della Federazione Italiana Motonautica (Fim) e dell'Imbra (International model boat racing association) e realizzato anche grazie al ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, attraverso il contributo del dipartimento per lo Sport. Organizzato dall'Asd C&B Racing Team, affiliata alla Fim, il mondiale porterà in Lombardia piloti provenienti da ben 17 nazioni, con oltre 250 imbarcazion i iscritte e la partecipazione di 24 piloti italiani.

© Ilgiorno.it - Piccoli scafi a grandi velocità , il Mondiale di motonautica radiocomandata va in scena a Castelletto di Branduzzo