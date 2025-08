Picchia il fratello e minaccia il nipotino 32enne allontanato dalla casa di famiglia

Avrebbe ripetutamente minacciato e vessato la madre, il fratello, la cognata e il nipotino di pochi mesi. Nei confronti dell’uomo, un 32enne, il gip di Perugia ha disposto l’allontanamento da casa. Violenze fisiche e psicologiche che, il 12 luglio, sono culminate con l’aggressione ai danni del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Orrore in Irpinia: salva il nipotino dalla furia del fratello, accoltellata - Tempo di lettura: < 1 minuto Un fatto drammatico e inquietante ha scosso la comunità di Pago del Vallo di Lauro: una donna di 81 anni è rimasta ferita nel tentativo di proteggere il nipotino dalla furia del fratello ottantenne, irritato dal pianto del piccol o.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 24 maggio 2025. Avellino – Un fatto drammatico e inquietante ha scosso la comunità di Pago del Vallo di Lauro: una donna di 81 anni è rimasta ferita nel tentativo di proteggere il nipotino dalla furia del fratello ottantenne, irritato dal pianto del piccolo.

Aggredisce il fratello, minaccia cognata e nipote neonato poi si barrica in casa con un coltello - Ha aggredito il fratello, poi gli ha sfondato la porta di casa e ha minacciato la cognata e pure il nipote di pochi mesi, dopodiché ha preso un coltello e si è barricato in una stanza e qua ... Riporta umbria24.it

