Piazze a numero chiuso Giro di vite e polemica | Scelta senza senso che uccide la socialità

Piazze a numero chiuso nel segno della sicurezza e del decoro con steward e forze dell’ordine che possono sospendere momentaneamente l’accesso alle piazzette del centro storico. Così, il consigliere Francesco Auletta di Una cittĂ in Comune, interpreta la nuova ordinanza del sindaco del 29 luglio in vigore fino al 30 dicembre. E un’altra ordinanza del 27 luglio vieta le immissioni acustiche provenienti da strumenti musicali e accessori di amplificazione acustica nonchĂ© di ogni altro dispositivo idoneo a produrre emissioni sonore tali da arrecare disturbo. Ma nella prima ordinanza ad innescare la polemica è questo dettato: "Qualora si verifichino episodi di eccessivo affollamento di piazze, al fine di tutelare l’incolumitĂ delle persone, il personale delle forze di polizia ha facoltĂ di procedere alla momentanea chiusura della piazza, salva la possibilitĂ di accessodeflusso ai pubblici esercizi preventivamente prenotati ed alle abitazioni private". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazze a numero chiuso. Giro di vite e polemica: "Scelta senza senso che uccide la socialitĂ "

