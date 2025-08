Bergamo. Piazzale Tiraboschi sarĂ interamente ridisegnato, con una “razionalizzazione” del sistema dei parcheggi per evitare di perdere una quota significativa degli stalli per residenti. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della piazza della futura Gamec, intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Riconfigurando lo spazio pedonale e le aree verdi della nuova piazza, la bretella di collegamento tra via Pitentino e via Cesare Battisti attualmente all’altezza di via Maglio del Rame sarĂ spostata di una cinquantina di metri verso l’ex palazzetto dello sport. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Piazza della nuova Gamec, ok al progetto. Nodo parcheggi durante i lavori: “Cerchiamo soluzioni per i residenti”