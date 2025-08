Piazza del Mercato rinasce Presentato il progetto

BASTIA UMBRA – Piazza del Mercato, presentata la proposta di piano attuativo per la ristrutturazione dell’area. Il sindaco Erigo Pecci ha introdotto la serata sottolineando il valore strategico della rigenerazione urbana della piazza che "deve tornare ad essere spazio pubblico vissuto, accogliente e funzionale, capace di ospitare attività economiche, culturali e sociali con servizi e infrastrutture adeguate". A illustrare la proposta è stata Ramona Furiani, assessora alla Pianificazione e Gestione del territorio. Nel dettaglio la proposta – ha spiegato - mira ad armonizzare le necessità e i bisogni degli operatori che insistono nell’area, bilanciando l’interesse pubblico con le finalità del privato con l’obiettivo di restituire centralità urbana alla piazza, migliorandone la fruibilità , l’accessibilità , la qualità architettonica e la sua funzione sociale, senza rinunciare alle funzioni di parcheggio a servizio del centro città . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza del Mercato rinasce. Presentato il progetto

In questa notizia si parla di: piazza - mercato - rinasce - presentato

Firenze: tenta di rubare zaino ad una turista in piazza del Mercato Centrale. Arrestato 66enne - I carabinieri hanno arrestato a Firenze in flagranza di reato un 66enne algerino, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza L'articolo Firenze: tenta di rubare zaino ad una turista in piazza del Mercato Centrale.

Lavori in piazza Garibaldi, Ginefra (Teti): "Poca chiarezza su gestione dei parcheggi eliminati e spostamento del mercato" - La notizia dell’avvio dei lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi a Chieti dove, con i fondi del Pnrr saranno realizzati parcheggio interrato da 200 posti e un parco urbano in superifice, sta destando perplessità e preoccupazione tra i residenti e gli esercenti della zona.

Comune, gli 800 anni. Focus sulla piazza: "Era centro politico ma anche di mercato" - MASSA MARITTIMA "La piazza, patrimonio della comunità " è il titolo dell’iniziativa che si è tenuta ieri mattina a Massa Marittima, nel Palazzo dell’Abbondanza, per dare il via alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune.

https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/07/a-ischia-rinasce-il-sito-di-santa-restituta-abb0d29d-a8f3-40ac-b1eb-2faf49630605.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_a-ischia-rinasce-il-sito-di-santa-restituta.&wt… Presentato il programma di riqualificazion Vai su X

Il cinema prende il volo: a Roma presentato l’International Imago Film Festival Link all'articolo nel primo commento Vai su Facebook

Piazza del Mercato rinasce. Presentato il progetto; Dal furto del'83 alla rinascita: presentato a Piazza di Siena il restauro della Fontana dei Pupazzi; Dal commercio alla somministrazione, così rinasce il mercato di piazza Sarzano.