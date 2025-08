Piazza Affari scivola -2% con l' Europa paura per i dazi

Piazza Affari si porta su nuovi minimi a metà seduta con le perdite dell'indice Ftse Mib che arrivano a sfiorare il 2%, in un contesto di forti vendite su tutto l'azionario, con gli investitori preoccupati delle ricadute sulla crescita dei dazi annunciati da Trump. Parigi cede il 2,2%, Francoforte l'1,8%, Londra lo 0,6% mentre a New York i future sul Nasdaq cedono l'1,4% e quelli sull'S&P 500 l'1,2%. Le vendite colpiscono quasi tutto il listino milanese con in testa Fineco (-4,2%), Pirelli (-3,9%), Ferrari (-3,7%) e Intesa (-3,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari scivola (-2%) con l'Europa, paura per i dazi

In questa notizia si parla di: piazza - affari - dazi - scivola

Effetto dazi per Stellantis, scivola a Piazza Affari: 2,3 miliardi di perdite Vai su Facebook

