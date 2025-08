Physicians for Human Rights Israel | Vi spieghiamo perché Israele a Gaza viola la convenzione sul Genocidio

Le organizzazioni israeliane Physicians for Human Rights Israel e B’Tselem hanno appena pubblicato un rapporto in cui accusano il loro stesso governo di star commettendo genocidio a Gaza. Ne abbiamo parlato con Aseel Aburass: "Questa è una valutazione giuridica, basata su prove. Non si tratta di retorica politica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

