Pfizergate | la Commissione Europea non ha conservato i messaggi tra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer

Il New York Times ha pubblicato un documento, nel quale la Commissione Europea ha risposto a una serie di domande sul cosiddetto Pfizergate, ammettendo per la prima volta che i messaggi tra Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, effettivamente esistono. Al tempo stesso, però, ha confermato di non esserne più in possesso. Lo scorso maggio, il Tribunale dell’Unione Europea aveva dato ragione al quotidiano statunitense, che aveva fatto causa all’organo esecutivo dopo il suo rifiuto di rendere pubblico lo scambio tra la presidente e il CEO. Lo Pfizergate è un caso che riguarda le modalità attraverso le quali, nel 2021, l’Unione Europea ha ottenuto quasi due miliardi di circa di dosi di vaccino contro il Covid-19 dall’azienda farmaceutica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Pfizergate: la Commissione Europea non ha conservato i messaggi tra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer

Pfizergate, tribunale Ue ordina di mostrare sms con Bourla per i vaccini Covid, Von der leyen e Commissione Ue all’angolo; Ursula dovrebbe dimettersi! - Se quegli sms saranno spariti allora significa che dietro il Pfizergate c’è una truffa mondiale, che metterà la famosa scienza a nudo di fronte all’affarismo che ormai ha infettato la Medicina.

Pfizergate, Von der Leyen e la Commissione vanno al tappeto sotto i colpi del Tribunale Ue - La muraglia eretta dalla Commissione europea per impedire alla stampa l’accesso agli scambi von der Leyen-Bourla, è crollata miseramente sotto i colpi dei giudici.

Von der Leyen, sfiducia per Pfizergate e ReArm Europe, il peso della svolta guerrafondaia nella mozione contro la presidente della Commissione Ue - La mozione di sfiducia nei confronti di von der Leyen sarà votata il 10 luglio. Ad aggravare la posizione della presidente della Commissione europea, oltre al caso Pfizer, anche il piano di riarmo La mozione di sfiducia rivolta contro la presidente della Commissione Europea Ursula von der Ley

La Commissione Europea ha confermato di non aver conservato i messaggi fra Ursula #vonderLeyen e il CEO di Pfizer, al centro del Pfizergate. (ilPost) @ultimora_pol

L'Eurocamera ha bocciato la mozione di sfiducia contro la Commissione Ue, guidata dalla presidente Ursula von der Leyen. La mozione era stata presentata...

La Commissione Europea ha confermato di non aver conservato i messaggi fra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer Albert Bourla, al centro del Pfizergate; Pfizergate, la Commissione non fa ricorso: definitiva la sentenza sugli sms di von der Leyen; Pfizergate, il Tribunale dell'Ue accusa von der Leyen e la Commissione europea: Non hanno dato spiegazioni credibili.

Pfizergate: sentenza contro von der Leyen è effettiva/ Commissione Europea non ha presentato ricorso - La sentenza sul caso Pfizergate è divenuta effettiva dopo che la Commissione Europea non ha presentato ricorso: i dettagli ... ilsussidiario.net scrive

Pfizergate, i messaggi resteranno invisibili. La reputazione forse no ... - Salute (Europa) Prima ancora della questione giudiziaria, il caso Pfizergate riguarda la condotta morale di Ursula von der Leyen. Come scrive ilmanifesto.it