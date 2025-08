Petardo lanciato in casa a Como sveglia choc per un 61enne | denunciato il vicino

Un’esplosione improvvisa ha svegliato bruscamente un uomo di 61 anni nella sua abitazione a Como. È successo ieri, poco dopo le 13. A causare il boato, secondo quanto ricostruito dalla polizia di stato, è stato un petardo lanciato dal vicino 20enne direttamente all’interno della stanza.Un grande. 🔗 Leggi su Quicomo.it

