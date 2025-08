Pesaro l?indagato Esposto diffida la Pro Loco | Giù le mani dal Palio è roba nostra

PESARO Un messaggio di posta elettronica certificata inviato all'Unione Pro loco con la diffida per l'utilizzo del format del palio dei bracieri. Oggi è la prima delle tre giornate. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, l?indagato Esposto diffida la Pro Loco: «Giù le mani dal Palio, è roba nostra»

