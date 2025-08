Anche quest’estate Venerdiretta torna puntuale su Primantenna FM con una serie di speciali dedicati al territorio e alle sue eccellenze. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 1° agosto, a partire dalle ore 21:00, in diretta dagli studi dell’emittente. Protagonista della puntata sarĂ Fabrizio Fabbroniarte, giĂ ospite molto apprezzato nelle scorse edizioni del programma. Con lui si parlerĂ degli eventi che animano il territorio in questo periodo, tra cultura, arte e tradizioni locali. Un’occasione per raccontare non solo le iniziative in programma, ma anche il valore che queste rappresentano per la comunitĂ . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Primantenna FM: Speciale estivo del Venerdiretta con Fabrizio Fabbroniarte e gli eventi del territorio