Le vie del mercato biancorosso sono piuttosto intasate. E infatti stenta a decollare anche la campagna abbonamenti. Perché la fede è fede, certo, ma anche una campagna acquisti può spostare l’asticella. Il Perugia per settimane ha corteggiato Francesco Corsinelli del Gubbio, aveva anche un accordo di massima con il calciatore. C’era solo da limare la questione con la società che non voleva lasciar andare l’esterno a zero. Il problema non si pone più: il giocatore, infatti, è a un passo dal Ravenna. Il club, che disputerà il campionato di Lega pro da ripescato, avrebbe messo sul piatto un’offerta superiore a quella del Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia: il mercato è a ostacoli. Sfuma Corsinelli, verso Ravenna

