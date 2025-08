Persone e saperi Guardando al futuro | Un rito collettivo di coesione sociale

La sfilata del Palio del Golfo non esisterebbe senza il prezioso contributo di Fondazione Carispezia, che crede profondamente nel valore culturale di questa manifestazione e la sostiene con perseveranza. Un soldalizio, quello tra le tredici borgate e l'ente di via Chiodo, fondato sul riconoscimento del ruolo di coesione sociale di un evento che va ben oltre la prestazione agonistica. "Il Palio del Golfo – sostiene il presidente di Fondazione, Andrea Corradino – rappresenta, da cento anni, una delle espressioni più autentiche e sentite dell'identità del nostro territorio. Non è solo una competizione sportiva, ma un grande rito collettivo che unisce le tredici borgate marinare in uno spirito di partecipazione e collaborazione, rafforzando il senso di appartenenza e custodendo le tradizioni che da sempre caratterizzano il nostro Golfo.

Primo convegno interordinistico “Chiamata alle arti”: un incontro tra professioni per la cultura e coesione sociale - Aperto alla cittadinanza ed organizzato dall'Ordine provinciale dei notai, presieduto dal notaio Claudia Gucciardo e che ne costituisce l'Ordine promotore, si svolgerà ad Agrigento, presso il teatro Pirandello, il primo convegno interordinistico, in programma il 24 maggio 2025, alle 9, che vede.

Coesione sociale e partecipazione, contributi per 27 progetti delle Reti di quartiere - Bergamo. Il Comune di Bergamo guarda ai quartieri come “luoghi privilegiati”, nei quali si tessono le relazioni fini della coesione e della collaborazione civica.

Perugia. Leonelli presenta la nuova mission di A.Di.S.U.: al centro lo studente, tra diritto allo studio, coesione sociale e cultura - È stata presentata oggi a Palazzo Donini, in conferenza stampa, la nuova missione dell’A.Di.S.U. Umbria.

749 MILA EURO PER NUOVI INTERVENTI AL CAMPO SPORTIVO DI ANDRANO Andrano tra i 58 comuni finanziati nell’ambito dell’Avviso “Sport e Periferie 2025”, promosso dal Ministero per lo Sport per favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benesser Vai su Facebook

Siria: WeWorld, “coesione sociale necessaria alla ricostruzione di un Paese distrutto” - “In Siria, in questo momento, stanno succedendo molte cose: è un momento chiave per il futuro del Paese. Riporta agensir.it

"Fondi a sociale e cultura per maggiore coesione" - Settori cruciali per la coesione sociale della comunità, sottoposti ad un aumento di circa il 15 per cento a causa del rinnovo dei contratti e dell’inflazione, mentre il Governo nazionale ... Come scrive ilrestodelcarlino.it