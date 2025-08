Persona con problemi psichiatrici e tossicodipendente non se ne occupano nè il Serd nè Centro di Salute Mentale

«Nel mio Comune sto cercando ormai dal 2021 di gestire una situazione molto delicata. Riguarda una persona in grande difficoltà, con una storia di malattia mentale e dipendenza. Come Comune stiamo cercando in ogni modo di tamponare la carenza dei servizi territoriali e del Serd di Soave, che si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: mentale - persona - problemi - psichiatrici

«Persona con problemi psichiatrici e tossicodipendente, non se ne occupano nè il Serd, nè Centro di Salute Mentale»; Disturbi mentali per 1 italiano su 6, il 64% in età lavoro; Disturbi mentali in Piemonte: ogni giorno in ospedale 170 persone.

«Persona con problemi psichiatrici e tossicodipendente, non se ne occupano nè il Serd, nè Centro di Salute Mentale» - Il sindaco di Belfiore e vicesegretario del PD di Verona, Alessio Albertini, denuncia una situazione che riguarda la sua zona, ma che non sarebbe l'unica: «Come Comune stiamo cercando in ogni modo di ... Scrive veronasera.it

Uso di cannabis e salute mentale: scoperto un legame genetico - Uso di cannabis e salute mentale: scoperto un legame genetico | Uno studio rivela un legame genetico tra il disturbo da uso di cannabis e alcuni problemi di salute mentale. Da focustech.it