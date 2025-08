Perseguitata da uno sconosciuto sul posto di lavoro e nel tornare a casa | 38enne fermato e denunciato pesantemente

Seguita mentre tornava a casa o nel tempo libero. E come se non bastasse lavorando, lei, al pubblico, doveva subire la presenza e le richieste eccessive dello stalker cliente. Ormai spaventata da tale ossessione ha deciso di chiamare la Polizia per raccontare quello che doveva subire tutto il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it