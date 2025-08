perlati addio al pioniere del karate in italia

Un rigore e un’educazione che oggi non si trovano più, e che forse mai si potranno ritrovare. E una passione per il karate che ha subito varcato ogni limite, geografico e culturale, tanto da renderlo conosciuto e popolare laddove quell’arte era nata, in Giappone. Era questo, ma anche molto di più il Maestro Giuseppe Perlati, scomparso ieri all’età di 82 anni, pioniere del karate emiliano e nazionale, nonché uno dei primi allievi di Shirai Sensei, assieme a Balzarro e Baleotti, figure che hanno contribuito a scrivere la storia della Fe.S.I.Ka e del karate Shotokan italiano nel mondo. "Ieri sono stato inondato di messaggi di affetto e di ricordi di Beppe: era una persona unica, da fuori poteva apparire duro e ruvido, ma dentro aveva una sensibilità difficile da descrivere – racconta uno dei suoi allievi più vicini, Massimo Polacchini –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

