Milano, 1 agosto 2025 - Alzi la mano chi, al volante, non si è perso almeno una volta nonostante seguisse, o credeva di seguire, le indicazioni del navigatore installato sull’auto o sullo smartphone. E a questo punto magari qualcuno, tra i piĂą senior di noi, ha rimpianto, i tempi del mitico “Tuttocittà ” cartaceo che ci veniva consegnato ogni anno insieme alle Pagine gialle e all’elenco telefonico. I milanesi, secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni che ha analizzato il rapporto degli abitanti con le quattro ruote e la tecnologia alla guida, sembrerebbero particolarmente bravi a perdere l’orientamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perdersi alla guida nonostante il navigatore? Per il 67% dei milanesi è possibile e (quasi) normale

