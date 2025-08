Perde il controllo del veicolo e si ribalta | automobilista ferita a Corato

La conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto che, dopo aver urtato contro un muro, si sarebbe ribaltata. L'incidente è accaduto, questa mattina intorno alle 12, a Corato, nel sottopasso di via Trani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: corato - controllo - perde - veicolo

+++ NEL TG DELLA SERA – 33ENNE INCINTA MORTA SULLA SS16 A MOLA DI BARI, INDAGINI SUL CONDUCENTE DEL VAN – A CONVERSANO PERDE LA VITA UN GIOVANE IN UN... Vai su Facebook

Perde il controllo del veicolo e si ribalta: automobilista ferita a Corato; Perde il controllo dell’auto, finisce contro il muro del sottopasso e si ribalta su un fianco: donna ferita a Corato - FOTO; Perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferito il conducente.

Corato, donna perde il controllo dell'auto e impatta contro il muro: è illesa - Mentre i vigili del fuoco erano a lavoro a Corato per l'esplosione di una bombola di gas in un'abitazione, un'altra squadra è intervenuta nel sottopasso di via Trani, verso le ore 12, per un'auto riba ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Perde il controllo dell’auto, finisce contro il muro del sottopasso e si ribalta su un fianco: donna ferita a Corato – FOTO - Perde il controllo dell’auto, finisce contro il muro del sottopasso e si ribalta su un fianco: donna ferita a Corato - telebari.it scrive