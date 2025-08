Percorsi INDIRE | disagi per calendari e piattaforma FLC CGIL chiede intervento urgente

I percorsi formativi per docenti “triennalisti” promossi da INDIRE stanno registrando numerose criticitĂ . L’organizzazione oraria estrema e i malfunzionamenti della piattaforma sollevano preoccupazioni su qualitĂ della formazione, diritto allo studio e gestione del lavoro scolastico da settembre Percorsi INDIRE: lezioni troppo intense e problemi tecnici L’avvio dei percorsi di formazione per i docenti con tre . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: percorsi - indire - disagi - calendari

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti docenti di sostegno possono contare su due canali formativi: il X ciclo del TFA organizzato dalle università e i nuovi percorsi straordinari avviati da INDIRE, pensati per triennalisti e specializzati all’estero.

ITP con servizio alla primaria escluso dai percorsi Indire per triennalisti - Un ITP con tre anni di servizio su posto di sostegno nella scuola primaria non può accedere ai percorsi abilitanti Indire riservati ai triennalisti, poiché non possiede il titolo di accesso previsto per quel grado scolastico.

Assunzione da GPS per il ruolo, il 2025/26 è l’ultimo anno. Esclusi i percorsi Indire? CHIARIMENTI - Nel question time del 12 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata discussa una questione importante relativa al futuro del reclutamento dei docenti.

Corsi sostegno INDIRE triennalisti art. 6: avvio rinviato a domani 1° agosto; Corsi sostegno INDIRE e Università , triennalisti e abilitati estero: tutte le RISPOSTE AI QUESITI.

Percorsi sostegno Indire triennalisti, pubblicato il calendario didattico: si parte il 31 luglio - Indire ha pubblicato il calendario delle attività didattiche riferito ai percorsi di specializzazione da 40 crediti formativi destinati ai docenti che, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto almeno ... Riporta tecnicadellascuola.it

Calendario corsi INDIRE sul sostegno per triennalisti: ecco le date delle lezioni, si parte il 31 Luglio - L'INDIRE ha pubblicato il calendario relativo ai corsi di specializzazione sul sostegno rivolti ai docenti con 3 anni di servizio (c. Come scrive ticonsiglio.com