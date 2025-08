Perché Summer McIntosh era furibonda dopo aver vinto il suo settimo oro mondiale a soli 18 anni

La 18enne nuotatrice canadese ha conquistato nei 200 farfalla il 3° oro mondiale a Singapore ma appare delusa e nervosa. "Per colpa di un respiro" crede di aver fallito il nuovo record assoluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Devi ancora compiere 19 anni, hai appena vinto il tuo SETTIMO oro mondiale con un distacco abissale sulle rivali, e la prima cosa che fai è ripetere 3 volte "Fuck" per non aver battuto il record del mondo. Summer #McIntosh, fuori scala. Vai su X

Azzurri protagonisti con 17 medaglie. Trionfo nei tuffi e nei 50 rana. Il mondo celebra Marchand, McIntosh e Jaouadi. Vai su Facebook

