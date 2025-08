Perché Putin ha rifiutato la vittoria in Ucraina offertagli da Trump

Nelle ultime due settimane la politica estera di Donald Trump sembra rientrata nelle fila dello schieramento occidentale e atlantista. Dopo sei mesi di dichiarazioni accondiscendenti verso Vladimir Putin, finalmente il presidente americano ha iniziato a cambiare tono: ora gli aiuti all’Ucraina non sono in discussione, e le armi americane arriveranno agli alleati europei, mentre alla Russia ha dato un ultimatum di una decina di giorni per accettare un cessate il fuoco o incassare nuove sanzioni. È una notizia incoraggiante per il mondo democratico. Soprattutto perché, dopo le prime settimane di mandato, sembrava che gli Stati Uniti andassero verso un disimpegno totale rispetto all’Ucraina e all’Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perché Putin ha rifiutato la vittoria in Ucraina offertagli da Trump

