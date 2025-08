Perché la Lista Zaia in Veneto è un problema per tutto il centrodestra

Se Luca Zaia è un caso per la destra in Veneto (che cosa farà? Si candiderà in Consiglio regionale? Un fiorino!), la sua “Lista Zaia” lo è ancora di più. Ormai al Nord-Est si parla più di chi non potrà più candidarsi, ossia il presidente di Regione uscente, che del futuro candidato (e ancora non si sa chi sarà). Ma sono dettagli. Il punto è che Zaia è ineluttabile, checché ne dicano gli altri; d’altronde il consenso politico non si limita per legge, non finisce con i due (o tre, come nel caso zaiano o zaiesco) mandati. Zaia è ancora il politico più adorato dai veneti. Insomma: la destra in Veneto non può fare a meno del Doge, che è ancora molto popolare; è impossibile trovare al momento un politico più adorato dai veneti di lui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

