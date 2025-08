Perché Incredibile Rio Ngumoha risparmierà Liverpool £ 130m

2025-07-31 20:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Quando Rio Ngumoha ha segnato uno sforzo da solista nella vittoria per 3-1 di Liverpool a Yokohama durante la pre-stagione, le corse abbaglianti del sedicenne e la consegna produttiva avevano fatto sembrare inevitabile un goal. L’Inghilterra Under 17 Youth International Ngumoha aveva anche brillato quattro giorni prima contro il Milan a Singapore, incluso un assist per l’equalizzatore di Dominik Szoboszlai nella sconfitta per 4-2. Il manager di Reds Arne Slot è stato cauto nella sua lode di Ngumoha e lo ha avvertito della sua occasionale selezione di pass, ma altri sono stati più effusivi nelle loro previsioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com