Perché in Europa non si fanno più figli

Il calo delle nascite è dovuto principalmente a motivi culturali ed economici. Cosa stanno facendo i vari paesi europei per provare a invertire questa tendenza. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - PerchĂ© in Europa non si fanno piĂą figli

In questa notizia si parla di: europa - fanno - figli - tendenza

“Nessun dorma”: Draghi e Mattarella svegliano l’Europa (e fanno tremare Roma) - Due discorsi fotocopia, stesso messaggio: basta illusioni atlantiche, l’Europa deve cavarsela da sola.

Condò avverte il Napoli: «L’Inter non perderà più punti. In Europa fanno fatica a capire la loro forza» - di Redazione Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli per le ultime due giornate di Serie A.

Si accende la festa nei locali. Colori e sapori dall’Europa, gli aperitivi fanno ancora centro - Ultimo giorno di Aperitivi europei oggi a Macerata. La festa è iniziata giovedì con un meteo incert, ma dopo una partenza lenta il centro storico si è riempito di migliaia di persone.

Perché in Europa non si fanno più figli; Mamme d’Europa tra tassi di fertilità in calo e aumento dell’età al primo figlio; Poche nascite e meno figli per donna: per l’Italia il futuro a bassa fecondità è già qui.

Perché in Europa non si fanno più figli - Il calo delle nascite è dovuto principalmente a motivi culturali ed economici. Riporta internazionale.it

Mamme d’Europa tra tassi di fertilità in calo e aumento dell’età ... - Alla tendenza diffusa ad avere meno figli, si accompagna, per esempio, l’aumento continuo dell’età delle madri. Secondo ilsole24ore.com