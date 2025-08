Perché in estate abbiamo bisogno della lozione corpo?

In qualunque momento dell'anno, la pelle di viso e corpo ha bisogno di idratazione. E il clima gioca un ruolo chiave quando arriva il momento di scegliere le texture della crema corpo e della crema viso, tanto in estate quanto in inverno. Proprio come passiamo dai maglioni di lana agli abiti prendisole, allo stesso modo sostituiamo le formule più ricche e cocoon della skincare invernale con quelle più fluide o in gel effetto sorbetto quando arriva il caldo. Ma se lo facciamo per il viso, perché non dovremmo cambiare anche la crema corpo per l'estate? Il fatto che la traspirazione cutanea aumenti a dismisura può rendere difficile l'assorbimento delle creme corpo ricche e nutrienti.

