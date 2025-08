Perché il futuro politico di Beppe Sala dipende da San Siro e cosa c'entra con l'inchiesta sull'urbanistica

Sul tema vendita San Siro si gioca il futuro del sindaco Beppe Sala: se questa non dovesse passare, non √® escluso che il primo cittadino possa decidere di dimettersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: beppe - sala - siro - politico

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città. Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala - Scandalo urbanistica a Milano, tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala: ‚ÄúAllucinante venirlo a sapere dai giornali‚ÄĚ.

Milano e le comunali del 2027. Beppe Sala: ‚Äú√ą possibile che vinca ancora il centrosinistra‚ÄĚ - Milano, 10 maggio 2025 ‚Äst‚ÄúNon commento sondaggi sui singoli, per√≤ secondo me" alle prossime elezioni comunali "c'√® la possibilit√† che il centrosinistra vinca ancora, c'√® eccome".

? Il futuro dello Stadio San Siro torna al centro del dibattito politico milanese. Dopo mesi di incertezze, si riaccende il confronto tra il sindaco Beppe Sala, il Partito Democratico e le forze della coalizione sul destino del Meazza. L’ipotesi di una vendita del mo Vai su Facebook

Milano nella tempesta, ma Sala non molla: ¬ęMai agito per interessi personali¬Ľ; San Siro, il Pd prova a rassicurare: I voti ci saranno. Certi consiglieri vogliono solo finire sui giornali; Il consigliere Monguzzi attacca: Ultimatum di Sala? √ą il nulla sono gi√† d'accordo su San Siro e Pgt‚ÄĚ.

‚ÄúLa giunta di Beppe Sala? L‚Äôinchiesta è peggio di Tangentopoli‚ÄĚ: le parole shock del politico milanese - Quello di Basilio Rizzo è un politico di lungo corso che Milano la conosce bene. Riporta thesocialpost.it

La consigliera comunale Cucchiara: ‚ÄúSu San Siro non accettiamo ricatti, non abbiamo paura del voto anticipato‚ÄĚ - Non accettiamo ricatti e non abbiamo paura di andare al voto anticipato‚ÄĚ: a dirlo a Fanpage ... Lo riporta fanpage.it