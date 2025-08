Perché hanno fatto a pezzi Alessandro Venier? I farmaci e quel trasloco in Colombia | Così madre e moglie lo hanno ucciso

Alessandro Venier voleva trasferirsi in Colombia con la moglie Mailyn e la figlioletta di sei mesi, lì dove aveva conosciuto la compagna 30enne. La destinazione, però, non era gradita nĂ© a lei nĂ© alla madre di lui, la 61enne Lorena Venier. Sarebbe questo il movente che ha spinto le due donne – entrambe ree confesse – a uccidere il 35enne la sera prima della partenza prevista per il 26 luglio. Poi, nel tentativo di nascondere il cadavere forse per sempre, lo avevano tagliato in tre parti con un’ascia e lo avevano immerso dentro la calce viva all’interno di un cassonetto nel garage della villetta di Gemona, in provincia di Udine. 🔗 Leggi su Open.online

