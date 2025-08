Perché è importante star bene a scuola per gli studenti e i docenti | come fare? Ne abbiamo parlato con Daniele Novara INTERVISTA

Alcuni recenti fatti di cronaca hanno acceso i riflettori su un tema molto importante che è il benessere di alunni e docenti a scuola, ma come è possibile realizzarlo? Ne abbiamo parlato con il Professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. L'articolo Perché è importante star bene a scuola per gli studenti e i docenti: come fare? Ne abbiamo parlato con Daniele Novara. INTERVISTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: importante - scuola - docenti - star

Due prime alla scuola elementare: "È un risultato molto importante" - Per Palaia è un traguardo importante. Del resto la scuola, per ogni comunità , è una realtà prioritaria e quando raggiunto ne consolida la presenza e ne garantisce il futuro.

Dress code a scuola, scoppia il caso a Livorno. Studenti fuori dall’aula per i pantaloncini. La dirigente: “Il decoro è importante” - Con l’arrivo delle temperature estive, il tema del dress code scolastico torna al centro del dibattito.

Sondaggio choc sul femminicidio, la scuola deciderà su sanzione disciplinare per lo studente. Il preside conferma: “Occorre dare risposta educativa importante” - Un sondaggio dal contenuto agghiacciante è comparso in una chat tra studenti di un liceo, in provincia di Vicenza, scatenando una forte ondata di indignazione.

Star bene tutti a scuola non è una scelta fra le tante, ma una necessità imprescindibile. Il benessere non è un di più. È la condizione per apprendere davvero. Riportiamo al centro il senso più autentico del mestiere dell’insegnante: costruire una comunità in cui Vai su Facebook

La maestra star sui social per imparare doppie e tabelline: Non userei mai i bambini per fare divulgazione, credo che abbiano diritto alla loro privacy; Alessia Giandomenico, da docente supplente a star di TikTok: chi è la prof digitale con 350mila follower; Prof prepara biscotti a chi è andato bene all'interrogazione: Cerco di essere ciò che non ho mai trovato in un unico docente.

Scuola: nel Piano del Ministero più stipendi e nuovo reclutamento. Anief: “Ora i fatti” - Valorizzare la scuola e rendere autorevoli i docenti sono due degli obiettivi del Ministero dell’Istruzione e del Merito: entrambi passano per un nuovo reclutamento e per l’aumento degli ... Lo riporta finanza.repubblica.it

Scuola, rinnovo contratto docenti, oggi incontro decisivo all'Aran: i temi principali - Oggi, 24 luglio 2025, incontro fondamentale all'Aran per il rinnovo del contratto scuola: ecco di cosa si parlerà ... notizie.it scrive