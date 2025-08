Perché Benedetta Rossi è stata operata alla tiroide? ‘Non volevo farvi preoccupare’

L’annuncio dopo l’intervento: “Sto bene, ma ho affrontato qualcosa di delicato”. Con una foto pubblicata dal letto d’ospedale, Benedetta Rossi, la cuoca e influencer da oltre 5 milioni di follower, ha informato i suoi fan di essere stata operata per rimuovere un nodulo alla tiroide. “Un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene” – ha scritto su Instagram – “Non ve l’ho detto subito per non farvi preoccupare, ma è giusto condividere anche questo”. “Intervento delicato, ma necessario”: la voce ora sta tornando. Benedetta ha ringraziato il personale medico e infermieristico per la professionalità e l’umanità ricevute, spiegando che l’intervento ha coinvolto parzialmente le corde vocali, motivo per cui ha avuto difficoltà a parlare nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

