Per Raoul Bova si mette male Rocio lo accusa di fatti gravissimi | ecco cosa c’entra Ilary Blasi

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, durata dodici anni, si è trasformata in una vera e propria guerra legale. L’attrice spagnola ha scelto di muovere accuse pesantissime contro il compagno di una vita, arrivando a chiedere misure drastiche per la tutela delle loro figlie. Nel frattempo, la vicenda assume toni da cronaca rosa di prima pagina, soprattutto per l’inaspettato collegamento con Ilary Blasi, che in questa intricata separazione c’entra piĂą di quanto si possa immaginare. Nessuno mette Rocio Munoz Morales in un angolo: accuse gravissime contro Raoul Bova. Secondo quanto trapela dal ricorso presentato al tribunale civile di Roma, Rocio Munoz Morales non sarebbe piĂą disposta a tollerare i comportamenti dell’attore. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Per Raoul Bova si mette male, Rocio lo accusa di fatti gravissimi: ecco cosa c’entra Ilary Blasi

