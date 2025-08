Per Mosca le memorie di Navalny incitano all’odio verso il governo.

Non c’è pace in Russia per Alexei Navalny. Nemmeno da morto. Una sentenza emessa il 30 luglio da un tribunale di Leningrado ha giudicato Patriot, il memoir dell’oppositore 47enne deceduto in un carcere siberiano nel febbraio 2024, un libro «estremista». Come rivelato da Mediazona, la decisione dei giudici è arrivata a seguito di una denuncia arrivata dalla dogana di Kingissepp, nell’oblast di Leningrado, al confine con l’Estonia. Alcuni funzionari durante i controlli hanno confiscato un’edizione in lingua russa pubblicata dalla casa editrice lituana One Book Publishing tra gli effetti personali di un uomo che stava attraversando la frontiera di Ivangorod verso la Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

