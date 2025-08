Per Ferrara un calendario da neopromossa

L’esordio in casa contro la corazzata Pielle Livorno (formazione imbottita di nomi dal passanto anche recente in serie A2 e soprattutto molto profonda), domenica 21 settembre, poi due trasferte consecutive (alla portata, ma pur sempre impegnative) – a San Severo e ad Imola – e il ritorno alla Bondi Arena contro Caserta, altra squadra che vorrà provare a stare al vertice nella prossima B Nazionale. Non è un inizio banale, quello che aspetta l’Adamant di coach Benedetto fra poco più di un mese e mezzo: incroci affascinanti e al limite del proibitivo, ma con la spinta del proprio pubblico, quelli della Bondi Arena, trasferte sulla carta più agevoli ma comunque complicate in un campionato tostissimo e faticoso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Per Ferrara un calendario da neopromossa

In questa notizia si parla di: ferrara - calendario - neopromossa - altra

Da Ani DiFranco ai Tinariwen, presentato il calendario multiforme di 'Ferrara sotto le stelle' - Una line up all'insegna della curiosità artistica, capace di fondere un respiro profondamente internazionale a un'attenzione alla musica italiana di qualità .

Ascoli, il calendario della Serie C al via il 25 agosto: esordio a Ferrara, a ottobre il “trittico” Pescara-Ternana-Perugia; Serie B, il calendario: il Palermo debutterà al Barbera col Perugia; Per Ferrara un calendario da neopromossa.