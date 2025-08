Per coprire il flop dei centri in Albania Giorgia Meloni trova un altro nemico | la Corte di Giustizia UE

La decisione sui Paesi sicuri non dovrebbe sorprendere: ribadisce soltanto princìpi giuridici consolidati. Preoccupa casomai la frequente incapacitĂ del governo di produrre atti legittimi, sempre che quelli che sembrano errori non siano una strategia eversiva contro i giudici e il diritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coprire - flop - centri - albania

I teli per coprire i buchi nelle tribune, i playback e il lancio del pane sul palco: il flop (annunciato) di Tony Effe al Circo Massimo – Il video - Il flop già ampiamente preannunciato di Tony Effe al Circo Massimo, si è materializzato ieri sera. L’organizzazione ha provato a nascondere l’evidenza – come scrive Il Messaggero – coprendo le due tribune frontali e parte di quelle laterali con degli enormi teli, ma era impossibile far passare per successo quello che è stato in realtà l’esatto contrario.

Il CPR in Albania voluto da Meloni è un flop. Costa a noi cittadini 114 Mila euro al GIORNO! Proposta: perché non portarci i 92 detenuti al 41 bis? Invece di mandarli in Sardegna? #GovernoMeloni #Nordio SVEGLIA!!! Vai su X

Per coprire il flop dei centri in Albania, Giorgia Meloni trova un altro nemico: la Corte di Giustizia UE; Centri d'accoglienza in Albania: un investimento milionario con quali risultati ?; Flop Albania, rientrano in Italia gli operatori dei centri per migranti.

Per coprire il flop dei centri in Albania, Giorgia Meloni trova un altro nemico: la Corte di Giustizia UE - La decisione sui Paesi sicuri non dovrebbe sorprendere: ribadisce soltanto princìpi giuridici consolidati. Da fanpage.it

Flop del governo sui centri migranti in Albania, rimpatri costosi e ... - Il primo rimpatrio legato ai centri migranti in Albania fa esultare il governo Meloni, ma la verità sembra essere un'altra. fanpage.it scrive